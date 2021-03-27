شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل بنى سويف مع المنيا «2-2» في مباراة مثيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل الفريق الكروى الأول بنادى بنى سويف الرياضى أمام مضيفه المنيا بنتيجة 2/2 بالجولة 19 بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى.

المباراة جاءت حماسية بين الفريقان بملعب المنيا الجديد وفى ظل تواجد أعداد كبيرة من جماهير المنيا وجماهير معدودة لبنى سويف لتشجيع فريقها.

وجاءت أهداف المباراة عن طريق محمد سمارة مهاجم المنيا «هدفين» والثنائى احمد قمحة ومعتز محروس لبنى سويف.

وأهدر أسامة مرعى لاعب بنى سويف ركلة جزاء لفريقه بنهاية الشوط الأول.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد التابعى وعونه هشام طلب ومحمود عبدالسميع وأيمن عبدالمعز حكما رابعا وأشرف ابو النور مراقب حكام وصلاح اسماعيل مراقب مسابقات.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد بنى سويف للنقطة 33 بالمركز الرابع فيما ارتفع رصيد المنيا للنقطة 36 بالمركز الثانى.

وقد أسفرت باقي نتائج المجموعة، عن فوز الفيوم على شبان قنا 2-1، وسمسطا على الإعلاميين 1- 0، وتليفونات بني سويف على بترول أسيوط 2-1، الألمونيوم على كيما أسوان 1-0.

وجاء ترتيب المجموعة: تصدر الشرقية للدخان المجموعة برصيد 41 نقطة، والمنيا في المركز الثاني برصيد 36 نقطة، الألمونيوم 35 نقطة، بني سويف 33 نقطة، ديروط 29 نقطة، الإعلاميين 27 نقطة، سوهاج 25 نقطة، قنا 25 نقطة، الفيوم 24 نقطة، بترول أسيوط 21 نقطة، شبان قنا 20 نقطة، تليفونات بني سويف 20 نقطة.