شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب البرتغال يستعد لمباراته رقم 1000 في مسيرته التدريبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد فرناندو سانتوس، مدرب البرتغال، لخوض مباراته رقم 1000 كمدرب، على مستوى الأندية والمنتخبات، عندما يلعب بطل أوروبا مع صربيا في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم اليوم السبت.

وتوج المدرب البالغ عمره 66 عاما بلقبي بطولة أوروبا 2016 ودوري الأمم 2019 مع بلاده، كما أحرز الدوري البرتغالي والكأس المحلية مع بورتو عام 1999، ونال لقب كأس اليونان مع أيك في 2002.

وبدأ سانتوس مسيرته كمدرب لفريق إستوريل البرتغالي عام 1988، كما تولى قيادة عملاقي لشبونة، سبورتنج وبنفيكا، قبل تدريب منتخب اليونان خلال الفترة 2010-2014.

وفازت البرتغال 1-صفر على أذربيجان في بداية مشوارها بتصفيات كأس العالم، بينما تفوقت صربيا 3-2 على أيرلندا في الجولة الأولى من تصفيات المجموعة الأولى.

ويدخل ألكسندر ميتروفيتش مهاجم صربيا، مباراة البرتغال عازما على الانفراد بلقب الهداف التاريخي لمنتخب بلاده، والمساعدة في تحقيق أول فوز رسمي على بطل أوروبا.

وأحرز ميتروفيتش، الذي يعاني من صيام تهديفي مع فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، هدفين بعد نزوله بديلا خلال فوز صربيا بعد انتفاضة 3-2 أمام أيرلندا يوم الأربعاء، في افتتاح جولات المجموعة الأولى بالتصفيات.

بهذه الثنائية رفع رصيده إلى 38 هدفا ليتساوى مع الراحل ستيبان بوبيك مهاجم يوغوسلافيا السابقة، والذي خاض مسيرته الدولية بين 1946 و1956، لكن ميتروفيتش (26 عاما) يطمح لتسجيل رقم لا مثيل له.

وقال ميتروفيتش: سيكون من الرائع تحطيم الرقم القياسي أمام البرتغال، لكن الفوز بالمباراة أكثر أهمية.

وأضاف: هدف مع الحفاظ على شباك نظيفة سيجعل المذاق أجمل لكن في كل الأحوال هدفي بعيد المدى، هو تحقيق رقم قياسي لا يمكن تحطيمه.