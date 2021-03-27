شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على سبورتنج في دوري كرة الماء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة الماء بالنادي الفوز على سبورتنج بنتيجة 12- 8، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة في حمام سباحة نادي سبورتنج، وقدم الأهلي عرضًا قويًّا، ليواصل سلسلة انتصاراته في البطولة، وكان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على الجزيرة بنتيجة 12-10، في بطولة الدوري.

ويرأس جهاز ألعاب الماء بالنادي وائل عزت، ويعاونه محمد فاضل، نائب رئيس الجهاز، ‏ومحمود حسن مدير جهاز كرة الماء، ومدحت فرج، نائب مدير الجهاز، وديان جوفوفيتش، ‏مديرًا فنيًّا، ووليد عزت، المدرب العام، وممدوح منير، مدربًا، وعمرو ممدوح، المدير ‏الإداري، وسامح العشري إداريًّا، وخالد بن عيسى محللًا فنيًّا، وأحمد سمير، أخصائي تأهيل، ‏والحسن محمد طبيبًا.‏