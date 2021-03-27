شكرا لقرائتكم خبر عن «تنس طاولة الأهلي» يفوز على سبورتنج وطنطا في الدورة المجمعة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق تنس الطاولة بالنادي الأهلي الفوز على سبورتنج في الدورة المجمعة الأولى لبطولة الدوري، لفرق الرجال والسيدات، التي تقام على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

في المباراة الأولى، فاز الأهلي على سبورتنج بنتيجة 3-0، ومثل الأهلي عمر بدير وخالد عسر ويوسف عبد العزيز.

وفي المواجهة الثانية بين الفريقين، فاز الأهلي أيضًا على سبورتنج بنتيجة 3-0، ومثل الأهلي محمد البيلي، ويوسف عبد العزيز، ومحمد شومان.

وواصل الأهلي انتصاراته وحقق الفوز على طنطا بنتيجة 3-0 في ثالث مبارياته بالدورة المجمعة، ومثل الفريق سيد لاشين، ومحمد شومان، وشادي مجدي.

وستقام المباراة الثانية بين الأهلي وطنطا مساء اليوم السبت.

ويشارك من صفوف الأهلي في الدورة المجمعة الأولى سيد لاشين ومحمد البيلي ومحمد شومان وخالد عسر وعمر بدير وشادي مجدي ويوسف عبد العزيز ومحمود أشرف حلمي.

ويقود جهاز تنس الطاولة أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، ويعاونه عمرو رضا مدربًا عامًّا، وأشرف صبحي مدربًا، وأحمد حامد، مديرًا إداريًّا.