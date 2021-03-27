شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح طبيب منتخب تونس لجهاز الأهلى للحفاظ على معلول بعد عودته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوصى سهيل الشملي، طبيب منتخب تونس،الجهاز الفنى لفريق الأهلى بقيادة بتسو موسيمانى، بضرورة مشاركة على معلول الظهير الأيسر للفريق في فترات قصيرة وعدم خوضه أي مباراة كاملة بعد عودتة وإنتهاء فترة العلاج التي يتلقاها اللاعب من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية وذلك للحفاظ على اللاعب وتجنب حدوث انتكاسة جديدة قد تهدد بغيابة لفترات طويلة مستقبلا.

وأضاف الشملى في تصريحات تليفزيونية أن هناك تفاهما كاملا، بين الجهازين الطبيين للأهلي المصري ونسور قرطاج، بخصوص تأهيل على معلول وعودته للملاعب كما أن تواجد معلول في معسكر منتخب تونس «منطقي»، حتى يتم تجهيزه والوقوف على حالته.

وتابع: معلول يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، ويوم 16 أبريل المقبل سيكون جاهزا للمشاركة في المباريات، بعد انتهاء البرنامج التأهيلي، وواصل يجب أن يشارك لفترات قصيرة، وألا يخوض مباريات كاملة، لحين استعادة لياقته البدنية تماما.

وكان معلول قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، خلال مباراة الأهلي وبايرن ميونخ، في كاس العالم للأندية، الشهر الماضي.