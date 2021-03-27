شكرا لقرائتكم خبر عن نادال عن علاقته مع فيدرر: ليس صديقًا مقربًا لى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف نجم التنس الإسبانى رافائيل نادال طبيعة علاقته بمنافسه السويسرى روجر فيدرر، خلال مقابلة مع إحدى الشركات الراعية له.

وقال نادال، في تصريحات نقلها موقع sportskeedaأنا وروجر صديقان جيدان للغاية، ومع مرور الوقت تحسنت علاقتنا بشكل كبير.. لكننا لسنا صديقين مقربين بدرجة كبيرة.

وأوضح: «فى حال واجهت بعض المشاكل قبل مباراتى أمام روجر، فإنى لن أخبره بأن ركبتى تؤلمنى مثلا.. لكن يمكننا الاتصال ببعضنا البعض في أي وقت، وقد تحدثت معه مساء اليوم».

وأضاف: «حاليا.. أريد أن أكون مستعدا وجاهزا للمنافسة في بطولة مونت كارلو وموسم الأراضى الترابية، لأن هذا الجزء من الموسم هو الأهم بالنسبة لى».

وأردف: «الأمور حاليا مختلفة، في ظل القيود المفروضة علينا كلاعبين، إنها مرهقة للغاية».

على جانب آخر، انتهى الظهور الأول للبريطانى جاك دريبر في بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين بشكل مفاجئ، عندما انهار في الدور الأول ببطولة ميامى المفتوحة أمام ميخائيل كوكوشكين.

وبدا أن الطقس الحار تحت أشعة الشمس ترك أثره على اللاعب البالغ عمره 19 عامًا، المشارك ببطاقة دعوة في المجموعة الأولى التي استمرت 81 دقيقة.

ومع تقدم كوكوشكين 6-5، بدا دريبر في حالة سيئة، وقام الطاقم الطبى بقياس معدل ضربات قلبه قبل استئناف اللعب.

لكن عودة دريبر لم تستمر طويلًا، عندما سقط على الأرض في إحدى النقاط، واستلقى على ظهره ليهرع الطاقم الطبى إليه.

وحسم كوكوشكين، المجموعة الأولى 7-5 وانسحب دريبر.

وقال اللاعب البريطانى «بعد الشوط، كنت أشعر بحالة سيئة. قلت سأواصل اللعب لأننى لم أفقد الوعى.. لكن عندما عدت للعب بدا أننى كنت مخطئا».

وتابع: «فى النقطة الأخيرة لم أتعرض للانهيار. في الحقيقة تعثرت لأننى كنت أشعر بدوار وإرهاق».

ووُضع الثلج على رقبة دريبر بعد نهاية المجموعة الأولى أثناء خروجه من الملعب.

وقال: «فى الساعتين الماضيتين كنت مع الأطباء وأحاول التعافى بأفضل وسيلة ممكنة، ومحاولة الاعتناء بنفسى والمضى قدما».