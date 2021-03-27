شكرا لقرائتكم خبر عن بويول يوجه صدمة لجماهير برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد كارليس بويول نجم برشلونة السابق، بتطور البارسا في الفترة الأخيرة تحت قيادة المدرب الهولندى رونالد كومان.

وقال بويول في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو «أفتقد كرة القدم كثيرًا».

وأضاف: «هناك تغير في روح الفريق، أرى ذلك بوضوح على مستوى الحماس، يمكن اكتشاف ذلك في مباراة الإياب بكأس الملك ودورى أبطال أوروبا».

وتابع «هدف واحد كان من الممكن أن يغير كل شىء أمام سان جيرمان. برشلونة لديه مشروع جديد بمدرب جديد ولاعبين شباب، ويستطيعون المنافسة على لقب الدورى، كما أنهم سيلعبون نهائى الكأس».

وواصل: «لا أعرف بيدرى، لكنه يبدو شخصًا جيدًا، كما أنه يذكرنى بإنييستا».

ونوه: «تصرف سوسو ضد بيدرى؟ عليك أن تعرف دائمًا كيف تخسر وتفوز في الحياة، وكل شىء يتغير. ما فعله سوسو لم يكن صحيحًا».

وكان سوسو نجم إشبيلية سخر من بيدرى على مواقع التواصل، بسبب تصريحات لاعب برشلونة أن فريقه استحق الحصول على ركلة جزاء.

وأوضح «لقد تحدثت مؤخرًا مع ميسى عندما عادل رقم تشافى. أراه في حالة جيدة ولديه رغبة في اللعب».

وأتم: «بقاء ميسى نبأ جيد لجماهير برشلونة، أعتقد أنه في أفضل مكان، لكن كل شخص يقرر ما يريده، ومن الضرورى فهم القرار الذي سيتخذه ليونيل واحترامه».

في سياق آخر، يرى الأرجنتينى ويلى كاباييرو حارس تشيلسى الإنجليزى الحالى أن مواطنه ليونيل ميسى «يقتل الحراس والمدافعين».

وقال كاباييرو لموقع «90 min»: «مواجهة ميسى معاناة، وميسى يغتال حراس المرمى، يقتل المدافعين، والقتل يعنى تسجيل أكبر كم من الأهداف المتاحة«.

وأتم: «لا يهتم إذا كنت تعرفه، إذا كنت أرجنتينيا أو صديقا، سيتحدث معك لاحقا ويُحيِك وكل شىء، لكن طيلة الـ 90 دقيقة لديه مُهمة وهى تسجيل الأهداف».

الحارس البالغ 39 عاما لعب 5 مباريات دولية بقميص التانجو أهمها في كأس العالم 2018 رفقة ليونيل ميسى.

حارس إلتشى ومالاجا الإسبانى سبق أن واجه ميسى في عديد اللقاءات بالدورى الإسبانى قبل أن ينضم إلى مانشستر سيتى في 2014.