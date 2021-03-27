تعديل مواعيد مباريات كأس الاتحاد الآسيوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد التشاور مع الاتحادات الوطنية الأعضاء، تعديل مواعيد مباريات دور المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي بمنطقة الغرب، لتقام في الفترة من 21 إلى 27 مايو 2021، بدلا من الموعد السابق وهو ما بين 23 و29 مايو.

وأوضح الاتحاد أمس عبر موقعه على الإنترنت أن قرار تقديم مواعيد المباريات جاء من أجل منح المزيد من الوقت للسفر والراحة للاعبين قبل خوض مباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، والتي من المقرر أن تقام بنظام التجمع في الفترة ما بين 31 مايو و15 يونيو 2021.

وأضاف الاتحاد «إن بقية التفاصيل الخاصة بمباريات كأس الاتحاد الآسيوي 2021 لمنطقة الغرب ستبقى كما هي دون تغيير، حيث تقام مباريات المجموعة الأولى في البحرين، والمجموعتين الثانية والثالثة في الأردن».