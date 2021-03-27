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تعديل مواعيد مباريات كأس الاتحاد الآسيوي

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- بواسطة أيمن الوشواش - قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد التشاور مع الاتحادات الوطنية الأعضاء، تعديل مواعيد مباريات دور المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي بمنطقة الغرب، لتقام في الفترة من 21 إلى 27 مايو 2021، بدلا من الموعد السابق وهو ما بين 23 و29 مايو.

وأوضح الاتحاد أمس عبر موقعه على الإنترنت أن قرار تقديم مواعيد المباريات جاء من أجل منح المزيد من الوقت للسفر والراحة للاعبين قبل خوض مباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، والتي من المقرر أن تقام بنظام التجمع في الفترة ما بين 31 مايو و15 يونيو 2021.

وأضاف الاتحاد «إن بقية التفاصيل الخاصة بمباريات كأس الاتحاد الآسيوي 2021 لمنطقة الغرب ستبقى كما هي دون تغيير، حيث تقام مباريات المجموعة الأولى في البحرين، والمجموعتين الثانية والثالثة في الأردن».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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