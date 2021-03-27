المنتخب الألماني يفتقد جهود زوله أمام رومانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توجه المنتخب الألماني إلى العاصمة الرومانية بوخارست لمواجهة نظيره الروماني اليوم في ثاني مبارياته بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم المقررة في قطر، وقد غاب عن البعثة نيكلاس زوله مدافع بايرن ميونخ بسبب مشكلة عضلية.

كذلك يغيب زوله (25 عاما) عن صفوف المنتخب في المباراة التالية المقررة أمام منتخب مقدونيا الشمالية الأربعاء المقبل، حسب ما أعلنه الاتحاد الألماني أمس.

وقد غاب زوله أيضا عن المباراة التي انتهت بالفوز على منتخب أيسلندا 3 - 0 الخميس الماضي، وتبين أنه لن يتعافى للمشاركة في المباراتين المقبلتين.

وخضعت بعثة المنتخب الألماني لفحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد 3 مرات، أمس وأمس الأول، حيث كان من بينها جولتان من الفحص السريع إلى جانب جولة من فحوص «بي.سي.آر»، وجاءت جميع النتائج سلبية.

وقد كشفت الفحوص عن إصابة لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ، يوناس هوفمان بعدوى فيروس كورونا، قبل مباراة أيسلندا، وجرى عزل مارسيل هالستنبيرج مدافع لايبزج بسبب اختلاطه عن قرب مع هوفمان.