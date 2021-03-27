شكرا لقرائتكم خبر أندريسكو وأنس جابر تتأهلان إلى ثالث بطولة ميامي للتنس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صعدت الكندية بيانكا أندريسكو إلى الدور الثالث ببطولة ميامي المفتوحة للتنس بعدما تغلبت على التشيكية تيريزا مرتنكوفا 7 / 6 و6 / 2 صباح أمس ضمن منافسات الدور الثاني.

كذلك تأهلت النجمة التونسية أنس جابر إلى الدور الثالث بالفوز على الإسبانية باولا بادوسا جيلبرت 7 / 6 و5 / 7 و7 / 5 كما تغلبت الأمريكية صوفيا كينن على الألمانية أندريا بيتكوفيتش 6 / 7 و6 / 1 و6 / 3.

وفي أول مباراة لها خلال 5 أسابيع، احتاجت أندريسكو، المتوجة بلقب بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) عام 2019، إلى ساعة واحدة و52 دقيقة للتغلب على مرتنكوفا.

وتلتقي أندريسكو في الدور الثالث، الأمريكية أماندا أنيسيموفا التي تأهلت على حساب مواطنتها سلون ستيفنز بالفوز عليها 6 / 3 و6 / 3 مساء الجمعة.

كذلك صعدت صوفيا كينن، المتوجة بلقب بطولة أستراليا المفتوحة في العام الماضي، إلى الدور الثالث بالفوز على بيتكوفيتش في مباراة استمرت نحو ساعتين.

وحققت الإسبانية سارا سوريبس تورمو الانتصار العاشر خلال آخر11 مباراة لها وتغلبت على الأمريكية جينيفر برادي 3 / 6 و6 / 4 و6 / 1.