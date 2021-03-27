الاتحاد المصري يتبرع لضحايا قطاري الصعيد

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وذكر الاتحاد المصري في بيان له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك «أمس أن تلك التبرعات من بينها جزء للجهاز الفني للمنتخب ولاعبيه بناء على رغبتهم بالإضافة إلى مساهمة الاتحاد في التبرع من ميزانيته».
وأضاف الاتحاد في بيانه، «إن ذلك يأتي في إطار الدور المجتمعي الذي يلعبه الاتحاد والمنسوبون له».
وكان الاتحاد المصري قد أعرب عن أسفه في بيان آخر في وقت سابق، لحادث قطاري الصعيد والذي جرى صباح الجمعة وأودى بحياة 32 شخصا مع إصابة 114 آخرين.
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