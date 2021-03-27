شكرا لقرائتكم خبر اليابان تقلص عدد المسؤولين الأولمبيين للنصف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت تقارير إعلامية أمس أن الحكومة اليابانية ترغب في تقليص كبير لعدد الزوار من المسؤولين الأولمبيين خلال دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو، في ظل استمرار أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن اتش كيه) أن مصادر من اللجنة الأولمبية الدولية كشفت لها أن الحكومة اليابانية أبدت رغبتها في قيام اللجنة بتقليص عدد الزوار من المسؤولين، خاصة غير المعنيين بشكل مباشر باستضافة الدورة الأولمبية.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) أن عدد الزوار من المسؤولين الأولمبيين سيجري تقليصه إلى النصف ليصبح حوالي 30 ألف زائر.

ويتوقع أن تستقبل اليابان نحو 90 ألف شخص من الخارج، من بينهم نحو 30 ألفا من الرياضيين والمدربين وإداريي الفرق.

وكانت أولمبياد طوكيو تأجلت من العام الماضي إلى الحالي بسبب كورونا.