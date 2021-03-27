اليابان تقلص عدد المسؤولين الأولمبيين للنصف

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وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن اتش كيه) أن مصادر من اللجنة الأولمبية الدولية كشفت لها أن الحكومة اليابانية أبدت رغبتها في قيام اللجنة بتقليص عدد الزوار من المسؤولين، خاصة غير المعنيين بشكل مباشر باستضافة الدورة الأولمبية.
وذكرت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) أن عدد الزوار من المسؤولين الأولمبيين سيجري تقليصه إلى النصف ليصبح حوالي 30 ألف زائر.
ويتوقع أن تستقبل اليابان نحو 90 ألف شخص من الخارج، من بينهم نحو 30 ألفا من الرياضيين والمدربين وإداريي الفرق.
وكانت أولمبياد طوكيو تأجلت من العام الماضي إلى الحالي بسبب كورونا.
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