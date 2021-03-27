مؤسس سباق إكستريم إي: المملكة وجهة أمثل لاستضافة الحدث الجديد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أرجع المؤسس والرئيس التنفيذي لـ(إكستريم إي) أليخاندرو أغاغ، اختيار المملكة العربية السعودية لإطلاق الموسم الأول من سلسلة السباقات العالمية (إكستريم إي) إلى كونها الوجهة الأمثل لاستضافة هذا الحدث الكبير، لما تضمه من كثبان رملية رائعة ومناظر خلابة بمحافظة العلا الخلفية المثالية لعرض السيارات رباعية الدفع الكهربائية التي تعد تحفا هندسية حقيقية بالإضافة لقدرات القيادة العالمية المشاركة في المسابقة.

وقال «تشتهر المملكة بقدرتها على تحقيق الإنجازات إذ شهدنا جميعا مؤخرا نجاحها الباهر باستضافة الفعاليات الكبرى في عالم سباقات السيارات مثل رالي داكار وفورمولا إي، وتعد (اكستريم إي) سلسلة سباقات جديدة يتم إطلاقها هذا العام لإبراز القدرات الهائلة للتكنولوجيا الصديقة للبيئة على إنتاج سيارات قادرة على عبور أكثر التضاريس صعوبة حول العالم».

من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان، أن المملكة استضافت الراليات الصحراوية لأكثر من نصف قرن، وهي موطن لأكبر صحراء رملية متواصلة في العالم، لذا فهي تمثل المكان المثالي لاستضافة سباقات (إكستريم إي) التي تسعى لتسليط الضوء على التحديات التي يمثلها التصحر.

وبين أن العلا تعرف بجمالها وبصعوبة تضاريسها، وسيكون الفائز في غاية الاستحقاق نظرا لحجم التحدي الكبير».

وأضاف «تمثل (اكستريم إي) شريكا طبيعيا للمملكة العربية السعودية عندما يتعلق الأمر برفع مستوى الوعي حول الحاجة إلى اعتماد وسائل صديقة للبيئة لإنتاج الطاقة، فالمملكة تخصص موارد كبيرة لبناء قطاع الطاقة المتجددة كجزء من رؤية 2030 وذلك يتضح من خلال المشاريع الضخمة المقبلة مثل مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة».

أما المدير الإداري والتسويقي في الهيئة الملكية لمحافظة العلا فيليب جونز، فقال «محافظة العلا مكان يتمتع بجمال طبيعي استثنائي وتاريخ عميق ومناظر خلابة ويمكن للزوار استكشاف المدن القديمة ذات الآثار المتقنة المبنية من جبال الحجر الرملي».

وأبان أنه يتم التركيز في الهيئة الملكية لمحافظة العلا على حماية المناظر الطبيعية والثقافية، والحفاظ على النظم البيئية والحياة البرية وتطوير التجارب السياحية، ويوفر سباق (اكستريم إي) فرصة رائعة لإظهار هذا التراث الاستثنائي والأهمية الثقافية للعلا.

وسيكون السباق المقبل في العلا الأول من نوعه على الإطلاق ضمن سلسلة سباقات (اكستريم إي) وسيضم سائقين من الأسماء الكبيرة المعروفة حول العالم من أمثال جنسون باتون وكارلوس ساينز ضمن مجموعة المتنافسين العالميين والتي تشمل أيضا مشاركة نسوية كبيرة.

ويعد الهدف الرئيس من السلسلة هو تسليط الضوء على التحديات الناتجة عن التغير المناخي التي تواجهها النظم البيئية المختلفة في جميع أنحاء العالم.

وسينطلق السباق الأول لـ(إكستريم إي)، سباق الصحراء في العلا 3 أبريل عبر الجولات التأهيلية، ليبدأ السباق النهائي بعد ذلك بـ24 ساعة، وسيتم بث السباق مباشرة على موقع (اإكستريم إي) الالكتروني وعلى القنوات السعودية الرياضية.