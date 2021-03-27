خالد عبدالله: حراسة مرمى بيراميدز فى أمان بوجود إكرامى والشناوى

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القاهرة - سامية سيد - أكد خالد عبد الله، مدرب حراس مرمى بيراميدز، أن فريق الكرة يمتلك مجموعة من أفضل حراس المرمى فى الكرة المصرية، بوجود الحارس المخضرم شريف إكرامى وزميله المتميز أحمد الشناوى، ومعهما الحارس الشاب الواعد عبد الرحمن أيمن، مشيراً إلى أن مركز حراسة مرمى بيراميدز فى أمان بوجود الحراس الثلاثة.

وأضاف مدرب حراس بيراميدز أن شريف إكرامى يقدم مستويات رائعة منذ بداية الموسم ويذود عن مرمى الفريق ببسالة ويعتبر من أهم حراس الدورى المصري وأحد أفضل حراس المرمى فى الكرة المصرية على الإطلاق فى الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الفريق يمتلك أيضا أحمد الشناوى أحد أهم وأقوى الحراس الموهوبين فى الكرة المصرية، وبيراميدز محظوظ بوجود هذا الثنائى الرائع فى صفوفه.

وأشار مدرب حراس بيراميدز إلى أن هناك مجموعة رائعة من الحراس الشباب يتم التعامل معهم وتجهيزهم بالاستفادة من وجود إكرامى والشناوى، وبالتالى مركز حراسة مرمى بيراميدز فى أمان كامل ولسنوات طويلة فى ظل وجودهم.

خالد عبد الله أكد أن مركز حراسة مرمى بيراميدز لم يتأثر مطلقا بعد ابتعاد أحد الحراس عن الفريق للإيقاف، خاصة أن بيراميدز يمتلك أبرز الحراس حاليا فى الكرة المصرية ولن يتأثر مطلقا لأنه يمتلك الأفضل بالفعل سواء من حيث الخبرات المتمثلة فى إكرامى والشناوي، أو الشباب الصاعد الواعد بسرعة الصاروخ.