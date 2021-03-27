شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يخضع لعملية تفتيت حصوة على الكلى الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، لعملية جراحية الأربعاء المقبل فى أحد المستشفيات، بعدما نصحه الأطباء بضرورة تفتيت حصوة على الكلى تتطلب التدخل الجراحي العاجل.

ومن المنتظر أن يجري المدير الفني لفريق إنبي العملية الأربعاء المقبل على أن يحصل على راحة لمدة يومين قبل العودة لقيادة تدريبات الفريق البترولي مجدداً استعدادا لمباريات الدوري المصري الممتاز قبل انتهاء فترة التوقف الدولي.

وأكد حلمى طولان في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه سيغيب عن تدريبات الفريق البترولى خلال الأيام القادمة استعدادا لإجراء العملية الجراحية موضحا إنه يطمئن جمهوره ومحبيه على حالته الصحية طالبا منهم الدعاء له بالشفاء العاجل.

على جانب آخر، اتفق الجهاز الفني للمقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، مع نظيره فى إنبي على خوض لقاء ودى بين الفريقين بعد غد، الاثنين، استعداداً لاستكمال مباريات الدوري العام بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، وذلك فى إطار استعدادات المقاولون لمواجهة الاتحاد السكندري يوم 5 أبريل المقبل.

ويمنى فريق إنبي النفس باستغلال مواجهة المقاولون العرب في تجهيز جميع اللاعبين للمباريات المقبلة في الدوري،على أن يخوض الفريق ودية ثالثة نهاية الأسبوع في ظل تأجيل لقاء الفريق البترولي أمام الجونة في الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري.