شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: السماح لـ50 فردا بحضور مباراة مصر وجزر القمر بتصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤولو اتحاد الكرة، أن مباراة منتخب مصر أمام جزر القمر يوم الإثنين المقبل فى ختام تصفيات أمم افريقيا 2022 على ستاد القاهرة ستقام بدون جمهور، على أن يتم السماح لكل منتخب بحضور 25 فردا فقط أى 50 فردا للمنتخبين.

وأوضح مسؤولو الجبلاية أن قرار عدم حضور الجماهير يأتى تنفيذا لقرارات الكاف مؤخرا بعدم حضور الجماهير ضمن الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتقام مباراة منتخب مصر وجزر القمر في السادسة مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي فى ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، والتى حسمها الفريقين بالتأهل للبطولة رسمياً.وخضع لاعبو منتخب مصر والجهاز الفنى للفراعنة بقيادة حسام البدرى لمسحة للكشف عن فيروس كورونا اليوم بمقر إقامة الفراعنة، وفقا لتعليمات الكاف قبل مباراة جزر القمر المحدد لها الاثنين المقبل

ويشهد فندق إقامة المنتخب الوطنى تطبيق الإجراءات الطبية للوقاية من فيروس كورونا بشكل كبير، وتم منع الزيارات داخل الفندق، بجانب عزل كل لاعب فى غرفة منفصلة مع منع التجمعات والاختلاط بجانب التعقيم والتطهير المستمر للغرف والدور الذى يقيم فيه الفراعنة.

وقرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، نقل مران الفراعنة غدا إلى بتروسبورت بدلا من ستاد القاهرة الدولى، بسبب إقامة مران منتخب جزر القمر فى نفس توقيت مران المنتخب على ستاد القاهرة.السادسة مساءاً موعد مباراة منتخب مصر و جزر القمر.

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل مع كينيا إلى 9 نقاط متساويا مع جزر القمر، بينما رفع منتخب كينيا رصيده إلى 4 نقاط، ويتبقى لمنتخب مصر مباراة واحدة بالتصفيات أمام جزر القمر يوم الاثنين المقبل ستكون على صدارة المجموعة بعد ضمان المنتخبين التأهل رسميا.

ويحصل كل لاعب بالمنتخب الوطنى على مكافأة 200 ألف جنيه، بعد التأهل رسميا لأمم أفريقيا 2022 على خلفية التعادل الإيجابى مع كينيا بالعاصمة نيروبى 1-1 فى الجولة الخامسة من التصفيات.

وتنص لائحة المنتخب على حصول كل لاعب على إجمالى المكافآت التى حصل عليها اللاعبون عقب كل مباراة فى حالة التأهل لأمم أفريقيا فى نهاية المشوار، ليحصل كل لاعب على 200 ألف جنيه.