شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل تصدر دورى محترفين اليد بفارق الأهداف..وسيدات الأهلى فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد عن مواصلة الزمالك تصدر دورى محترفين رجال كرة اليد برصيد 31 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلى صاحب المركز الثانى بنفس الرصيد، بعد فوز الأول على سبورتنج والثانى على طلائع الجيش فى الجولة العاشرة بنهائيات دورى المحترفين .

فيما حل سبورتنج فى المركز الثالث برصيد 26 نقطة يليه الأوليمبى رابعا وطلائع الجيش خامسا .

أما على صعيد السيدات، فيواصل الأهلى تصدر المسابقة برصيد 92 نقطة يليه الشمس برصيد 86 نقطة و سبورتنج ثالثا برصيد 84 نقطة ثم الطيران رابعا برصيد 77 نقطة والزمالك فى المرتبة الخامسة برصيد 76 نقطة .



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تقام على مدار اليوم، السبت، مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ 34 بدورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2020 / 2021 ، حيث تشهد هذه الجولة مواجهات بين كل من، الشمس مع الأهلى وسموحة مع منوف الرياضى والزمالك مع هليوبوليس والمعادى مع حلوان الرياضى والطيران مع مدينة نصر و الجزيرة مع تشامبيون الرحاب و 6 أكتوبر مع أصحاب الجياد والزهور مع هليوليدو .

فيما قرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد تأجيل استكمال جولتى موسم كورونا بدورى المحترفين الذى كان قد تم تحديد موعده يومى 1 و 2 أبريل المقبلين إلى أجل غير مسمى .

كما قرر المجلس استفتاء مركز التسوية والتحكيم على الموافقة على واحدة من توصيتين إلغاء الموسم واحتساب البطل حامل لقب كأس مصر ودورى موسم 2018/2018 أو استكمال الموسم بالقوائم الجديدة.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد يوم 1 أبريل موعدا لمواجهات دور الـ 16 بكأس مصر بمواجهات بين كل من، أصحاب الجياد مع الأهلى والبنك الأهلى مع الطيران وبنها مع الزهور و الشمس مع طلائع الجيش وسموحة مع سبورتنج وهليوبوليس مع الأوليمبى وأسيوط الرياضى مع المعادى والزمالك مع مركز شباب العمال بقنا