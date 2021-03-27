شكرا لقرائتكم خبر عن ديروط يوقف انتصارات الشرقية للدخان والمنيا وبنى سويف حبايب بالجولة الـ19 للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل الشرقية للدخان مع ديروط بهدفين لمثليهما في المباراة التي جرت بينهما بإستاد طلعت حرب ضمن فاعليات الجولة التاسعة عشر للمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى ليرتفع رصيد الأول إلى 41 نقطة ومازال في صدارة المجموعة ، بينما ارتفع رصيد أبناء أسيوط إلى 29 نقطة في المركز الخامس للمجموعة .

وفى إحدى مواجهات الأسبوع نجح بنى سويف في خطف نقطة ثمينة من المنيا بعدما نجح في فرض التعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما ليستمر أبناء المنيا في المركز الثانى برصيد 36 نقطة ، بينما رفع بنى سويف رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع ، كما واصل الألومنيوم سلسلة انتصاراته مع سعيد إبراهيم مديره الفني محققا الفوز على كيما أسوان بهدفين نظيفين رافعا رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث للمجموعة .

كما أسفرت باقى نتائج المجموعة عن فوز تليفونات بنى سويف على بترول أسيوط بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثانى عشر ، بينما استمر البترول في المركز العاشر برصيد 21 نقطة ، كما استعاد الفيوم سلسلة الإنتصارات بفوز غالى خارج ملعبه على شبان قنا بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع بينما تجمد رصيد الخاسر عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر .

كما نجح مركز شباب سمسطا في الفوز على الإعلاميين بهدف مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الحادى عشر بينما استمر الإعلاميين في المركز السادس برصيد 27 نقطة ، كما تعادل سوهاج مع قنا بهدف لمثله ، بينما فاز أسمنت أسيوط على طهطا بهدفين مقابل هدف .