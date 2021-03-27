شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يهزم كوكاكولا برباعية نظيفة وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازفريق سيراميكا على منافسه كوكا كولا بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد السويس الجديد. سيطر سيراميكا على مجريات المباراة من البداية إلى النهاية، ونجح شادي حسين فى تسجيل الهدف الأول بالدقيقة التاسعة، وأضاف وينفول كوبيناه الهدف الثانى بالدقيقة 33.

وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق حصل سيراميكا على ركلة جزاء أضاف منها شادي حسين الهدف الثاني لنفسه، والثالث لفريقه، قبل أن يختتم أحمد غنيم أهداف المباراة بالدقيقة 82.

ويطبق سيراميكا نظام اليوم الكامل فى المعسكر المغلق للفريق، المقام بأحد الفنادق الخاصة في محافظة السويس، استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز. ويسعى هيثم شعبان، المدير الفني، لزيادة حالة التركيز والانسجام ورفع معدل اللياقة البدنية لكافة اللاعبين خلال فترة المعسكر، قبل استئناف مسابقة الدوري الممتاز.