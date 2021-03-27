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شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حداد على ضحايا قطارى سوهاج قبل بداية مران المنتخب الأولمبي.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبى وجهازه المعاون وجميع اللاعبين، على الوقوف دقيقة حدادا وقراءة الفاتحة على أرواح ضحايا حادث قطارى سوهاج، قبل بداية مران الفريق اليوم على الملعب الفرعى باستاد القاهرة.
وكان الفريق قد استأنف تدريباته بعد الحصول على راحة أمس، الجمعة، وتم تقسيم المران على ثلاث فقرات الأولى للإعداد البدنى والثانية للجمل التكتيكية واختتمه بتقسيمة فى منتصف الملعب.
وجدد المدير الفني حديثه مع اللاعبين مع اللاعبين حول أهمية الالتزام بتعليمات ناديه والجهاز الفني لفريقه للمشاركه الفعالة التى تضمن للاعب فورمة المباريات.
وأكد المدير الفني على متابعة الجهاز الفنى للمنتخبات التي تأهلت للدورة الأولمبية بما فيها تصفيات أمريكا الشمالية التى تقام حاليا ويتأهل منها فريقان لاكتمال عقد المنتخبات المشاركة.
وستقام دورة الألعاب الأولمبية في اليابان، الصيف المقبل، فى الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل، بعد تأجيلها من الصيف الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".
دقيقة حداد فى مران المنتخب الأولمبي على ضحايا قطار سوهاج
دقيقة حداد للمنتخب الأوليمبي (2)
دقيقة حداد للمنتخب الأوليمبي
وقال شوقي غريب فى تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، "مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد تحظى بتأييد الدولة ممثلة بوزارة الرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم، فى إطار جهودنا للحصول على ميدالية أولمبية في كرة القدم لأول مرة".
وتابع شوقي غريب، "محمد صلاح كواحد من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم سيرفع منتخب الفراعنة إلى مستوى جديد في الأولمبياد، وجوده معنا سيحدث فرقا كبيرا".