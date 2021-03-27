شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حداد على ضحايا قطارى سوهاج قبل بداية مران المنتخب الأولمبي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبى وجهازه المعاون وجميع اللاعبين، على الوقوف دقيقة حدادا وقراءة الفاتحة على أرواح ضحايا حادث قطارى سوهاج، قبل بداية مران الفريق اليوم على الملعب الفرعى باستاد القاهرة.

وكان الفريق قد استأنف تدريباته بعد الحصول على راحة أمس، الجمعة، وتم تقسيم المران على ثلاث فقرات الأولى للإعداد البدنى والثانية للجمل التكتيكية واختتمه بتقسيمة فى منتصف الملعب.

وجدد المدير الفني حديثه مع اللاعبين مع اللاعبين حول أهمية الالتزام بتعليمات ناديه والجهاز الفني لفريقه للمشاركه الفعالة التى تضمن للاعب فورمة المباريات.

وأكد المدير الفني على متابعة الجهاز الفنى للمنتخبات التي تأهلت للدورة الأولمبية بما فيها تصفيات أمريكا الشمالية التى تقام حاليا ويتأهل منها فريقان لاكتمال عقد المنتخبات المشاركة.