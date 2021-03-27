اخبار الرياضه

دقيقة حداد على ضحايا قطارى سوهاج قبل بداية مران المنتخب الأولمبي.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حداد على ضحايا قطارى سوهاج قبل بداية مران المنتخب الأولمبي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبى وجهازه المعاون وجميع اللاعبين، على الوقوف دقيقة حدادا وقراءة الفاتحة على أرواح ضحايا حادث قطارى سوهاج، قبل بداية مران الفريق اليوم على الملعب الفرعى باستاد القاهرة.

 

وكان الفريق قد استأنف تدريباته بعد الحصول على راحة أمس، الجمعة، وتم تقسيم المران على ثلاث فقرات الأولى للإعداد البدنى والثانية للجمل التكتيكية واختتمه بتقسيمة فى منتصف الملعب.

 

وجدد المدير الفني حديثه مع اللاعبين مع اللاعبين حول أهمية الالتزام بتعليمات ناديه والجهاز الفني لفريقه للمشاركه الفعالة التى تضمن للاعب فورمة المباريات.

 

وأكد المدير الفني على متابعة الجهاز الفنى للمنتخبات التي تأهلت للدورة الأولمبية بما فيها تصفيات أمريكا الشمالية التى تقام حاليا ويتأهل منها فريقان لاكتمال عقد المنتخبات المشاركة.

 

وجدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي رغبته فى انضمام النجم محمد صلاح مهاجم إلى قائمة المنتخب المشارك بمسابقة كرة القدم، في أولمبياد طوكيو المقبلة، والتي تقام باليابان.

وستقام دورة الألعاب الأولمبية في اليابان، الصيف المقبل، فى الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل، بعد تأجيلها من الصيف الماضي، بسبب انتشار فيروس "كوفيد 19".

دقيقة حداد فى مران المنتخب الاوليمبي على ضحايا قطار سوهاج
دقيقة حداد فى مران المنتخب الأولمبي على ضحايا قطار سوهاج

 

دقيقة حداد للمنتخب الاوليمبي (2)
دقيقة حداد للمنتخب الأوليمبي (2)

 

دقيقة حداد للمنتخب الاوليمبي
دقيقة حداد للمنتخب الأوليمبي

وقال شوقي غريب فى تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، "مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد تحظى بتأييد الدولة ممثلة بوزارة والاتحاد المصري لكرة القدم، فى إطار جهودنا للحصول على ميدالية أولمبية في كرة القدم لأول مرة".

وتابع شوقي غريب، "محمد صلاح كواحد من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم سيرفع منتخب الفراعنة إلى مستوى جديد في الأولمبياد، وجوده معنا سيحدث فرقا كبيرا".

 

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا