مدرب بيراميدز: مركز حراسة المرمى في أمان لسنوات قادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يرى خالد عبد الله مدرب حراس مرمى فريق بيراميدز، أن فريقه يمتلك مجموعة من أفضل حراس المرمى في الكرة المصرية، بوجود الحارس شريف إكرامي وزميله أحمد الشناوي، بالإضافة للحارس الشاب عبد الرحمن أيمن.

وقال عبدالله في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز، إن مركز حراسة المرمى للفريق في أمان تام بوجود الحراس الثلاثة.

وأشار إلى أن شريف إكرامي يعتبر من أهم حراس الدوري وأحد أفضل حراس المرمى في الكرة المصرية على الإطلاق في الفترة الحالية.

وأضح، أن أحمد الشناوي أحد أهم وأقوى الحراس الموهوبين في الكرة المصرية، لافتا أن بيراميدز محظوظ بوجود الشناوي وإكرامي في صفوفه.

وأكد أن بيراميدز يملك مجموعة رائعة من الحراس الشباب يتم التعامل معهم وتجهيزهم بالاستفادة من وجود إكرامي والشناوي وبالتالي مركز حراسة مرمى بيراميدز في أمان لسنوات طويلة.

وأتم تصريحاته: " مركز حراسة المرمى في بيراميدز لم يتأثر مطلقا بعد ابتعاد أحد الحراس عن الفريق للإيقاف".