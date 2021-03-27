أسامة نبيه يعدد مكاسب تقسيمة الزمالك ويتمسك بالفوز على المولودية

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - رامي بشاي:

كشف أسامة نبيه المدرب العام للزمالك، عن مكاسب الفريق من تقسيمة اليوم التي خاضها الفريق على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، بعد إلغاء ودية أمس الجمعة أمام عناصر فريق الشباب بالنادي.

وقال نبيه في تصريحاته للموقع الرسمي للزمالك أنه تم وضع اختبار بدني للاعبين أمس، وتأكد وصولهم إلى معدل بدني جيد وعليه تم عمل تقسيمة اليوم بين الفريق على شوطين بطاقم تحكيم تم استقدامه خصيصا لهذه التقسيمة.

وشدد المدرب العام للزمالك على أن التقسيمة شهدت ندية قوية بين الفريق الأسود والآخر "المووف"، وظهر اللاعبون بشكل بدني وفني طيب، مضيفا أن المميز في هذه التقسيمة التحدي القوي بين اللاعبين، والدليل أن نتيجتها حسمت في الدقائق الأخيرة بالتعادل بثلاثية لكل فريق.

وأشار أسامة نبيه إلى أن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، اطمأن اليوم على الحالة البدنية للاعبين والتي تحسنت بشكل كبير عن بداية التدريبات، وكذلك الحالة الفنية بتسجيل ستة أهداف وتقديم اداء خططي جيد.

واختتم نبيه بأن هناك اصرارا وتحديا من الجميع داخل الفريق، على تقديم اداء ونتيجة طبية أمام المولودية الجزائري، وهو الفوز وحصد نقاط اللقاء الثلاث، وعليه تتم مواصلة العمل المستمر من أجل تحقيق هذا الهدف.