الخليج 365 يكشف بالأرقام.. مكافآت ضخمة من الأهلي بعد برونزية كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أنهت إدارة الأهلي تحويل مكافآت المشاركة في بطولة العالم للأندية التي جرت بالدوحة في فبراير الماضي للجهاز الفني للفريق الأول للكرة ولاعبيه، والتي تُوج خلالها ببرونزية المونديال بعد حصد المركز الثالث.

وقال مصدر بالأهلي، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن إدارة النادي قامت منتصف الأسبوع الماضي بتحويل المكافآت للحسابات البنكية للاعبين والجهاز الفني، حسب تقرير من إدارة الكرة بنسب مشاركات كل لاعب في تلك البطولة.

وأضاف المصدر أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، وجهازه الخاص الذي اصطحبه معه من بلاده حصل على 200 ألف دولار بعد قيادة الفريق لحصد الميدالية البرونزية في المونديال.

وأشار إلى أنه تم وضع مكافأة قدرها 200 ألف جنيه لكل لاعب، تُوزع حسب نسب مشاركات كل منهم، بحيث يحصل لاعب مثل محمد الشناوي حارس المرمى على القيمة كاملة لمشاركته في المباريات الثلاث بالبطولة، فيما تم وضع حد أدني يحصل عليه كل لاعب تواجد بالقائمة الرسمية.

وأوضح المصدر أنه تم منح حسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا لاعبا الفريق نسبتهما من المكافآت حسب مشاركاتهما في البطولة، خاصة أن الثنائي غاب عن المباراة الأخيرة للفريق في صراع المركز الثالث أمام بالميراس البرازيلي، بسبب قرار اللجنة المنظمة باستبعادهما على خلفية اختراق الفقاعة الطبية عقب مباراة بايرن ميونيخ الألماني.

وكانت قائمة الأهلي في تلك البطولة قد ضمت 23 لاعباً، هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير في حراسة المرمي ومعهم أيمن أشرف وبدر بانون وياسر إبراهيم وسعد الدين سمير واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي وأكرم توفيق ومحمد مجدي قفشه وحسين الشحات ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور اجايي ومحمد شريف ومروان محسن وصلاج محسن ووالتر بواليا.

وخاض الفريق ثلاث مباريات في البطولة، بدأت بالفوز علي الدحيل القطري في الدور الأول بهدف حسين الشحات، ثم الخسارة من بايرن ميونيخ بهدفين نظيفين في نصف النهائي، والفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث.