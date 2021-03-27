تعادل ليسوتو مع سيراليون يمنح نيجيريا بطاقة التأهل لأمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

تأهل المنتخب النيجيري إلى نهائيات أمم أفريقيا والمقرر لها بالكاميرون بعد انتهاء مباراة ليسوتو مع سيراليون بنتيجة التعادل السلبي في إطار الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية عشر.

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع منتخب ليسوتو رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن منتخب سيراليون صاحب المركز الثالث.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب النيجيري متصدر المجموعة بـ8 نقاط ضد منتخب بنين صاحب المركز الثاني برصيد سبع نقاط في لقاء سيقام مساء اليوم ضمن مباريات المرحلة الخامسة.

وأصبح الصراع على البطاقة الثانية بين منتخبي بنين وسيراليون.

وحجز المنتخب النيجيري البطاقة رقم 15 نحو التأهل لبطولة كأس أمم أفريقيا حيث يتبقى الصراع على تسعة مقاعد.