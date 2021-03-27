شهدت تألق أوباما.. تقسيمة الزمالك تنتهي بالتعادل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

انتهت التقسيمة التي خاضها لاعبو نادي الزمالك على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، بقرار من الفرنسي كارتيرون المدير الفني بعد إلغاء ودية الأمس، حيث أدار هذه التقسيمة طاقم تحكيم قام الجهاز الإداري باستقدامه لتأخذ التقسيمة طابع الجدية.

وتعادل الفريق صاحب القميص الأسود الذي قاده فنيًا أحمد عبد المقصود صودا، مع الفريق صاحب القميص المووف الذي قاده أسامة نبيه بثلاثية لكل فريق.

وأحرز الأهداف للأسود حميد أحداد وحسام عبد المجيد وحسام أشرف، بينما سجل للمووف مروان حمدي وأوباما هدفين.

وانتهى الشوط الأول من التقسيمة بتقدم الفريق صاحب القميص الأسود على الفريق صاحب القميص المووف بهدفين مقابل هدف.

وجاء تشكيل الفريقين كالآتي:

الفريق صاحب القميص الأسود والذي قاده أحمد عبد المقصود

في حراسة المرمى : محمد عواد

في خط الدفاع : محمد عبد السلام، حسام عبد المجيد، حاتم محمد، حمزة المثلوثي

في خط الوسط : أيمن حفني، محمود عبد العزيز "زيزو"، ياسين مرعي، حسين فيصل، وحسام أشرف

في خط الهجوم : حميد أحداد.

الفريق صاحب القميص الموف والذي قاده أسامة نبيه

في حراسة المرمى : محمد أبو جبل

في خط الدفاع : محمد عبد الغني، محمود علاء، حازم إمام، محمد عبد الشافي

في خط الوسط : إسلام جابر، محمد أشرف "روقا"، أشرف بن شرقي، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"، ويوسف إبراهيم "أوباما"

في خط الهجوم : مروان حمدي.

وتواجد على مقاعد البدلاء للتقسيمة كلا من: أحمد نادر السيد، والسيد عطية، سيف فاروق جعفر، رضا محمد ، ومحمد حسام بيسو.

سجل مروان حمدي الهدف الأول في الدقيقة ١٤ من الشوط الأول للفريق صاحب اللون الموف، في مرمى محمد عواد الذي يلعب مع الفريق صاحب اللون الأسود، وجاء الهدف من تمريرة حاسمة من شيكابالا لمروان تعامل معها المهاجم، وقام بمرواغة الدفاع والتسديد في مرمى عواد.

وتعادل حميد أحداد للفريق صاحب اللون الأسود في الدقيقة ١٨ من الشوط الأول بعد انطلاقة من الجانب الأيسر راوغ فيها الدفاع، وسدد في مرمى محمد أبو جبل.

وسجل حسام عبد المجيد مدافع الفريق ذو اللون الأسود الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة ٢٣ بعد ركنية متقنة من حسين فيصل من الجانب الأيسر استقبلها عبد المجيد برأسه ليسكنها شباك أبو جبل.

وشهد الشوط الأول سجالا قويا بين الفريقين، وأداء بدنيا رائعا، وتألق من جانب الفريق صاحب اللون الموف مروان حمدي بشكل لافت للنظر حيث سجل هدفا، وشكل حازم إمام وشيكابالا جبهة قوية كما تألق محمود علاء ومحمد عبد الغني، وتصدى أبو جبل لفرصتين محققتين.

على مستوى هجمات الفريق صاحب القميص الأسود فقد لفت حميد أحداد الأنظار بشدة وساهم في تسجيل هدف رائع ، إضافة إلى المحاولات المستمرة على مرمى أبو جبل، كما تألقت مجموعة الناشئين، حاتم محمد وحسام عبد المجيد في الدفاع وحسام أشرف وحسين فيصل في الجانب الهجومي، كذلك أدى محمود عبد العزيز شوطا قويا مع ياسين مرعي.

ومن جانبه حرص الفرنسي كارتيرون المدير الفني على منح التعليمات للاعبين خلال الشوط الأول مع متابعة كل صغيرة وكبيرة لتصحيح الأخطاء.

الشوط الثاني

وشهد الشوط الثاني مشاركة الناشيء رضا محمد "العميد" بدلا من حمزة المثلوثي مع الفريق صاحب القميص الأسود.

وشارك الثنائي سيف فاروق جعفر، ومحمد حسام بيسو مع الفريق الأسود في الدقيقة ١٣ من الشوط الثاني، بدلا من أيمن حفني وياسين مرعي.

وسجل حسام أشرف الهدف الثالث للفريق صاحب القميص الأسود في الدقيقة ٣٥ من الشوط الثاني، بعدما قام حميد أحداد من الجانب الأيمن بإرسال الكرة داخل منطقة الفريق صاحب القميص المووف ليستقبلها حسام ويسكنها بقدمه في شباك محمد أبو جبل، ثم سجل أوباما الهدف الثاني للفريق صاحب القميص المووف في الدقيقة ٤٤ من الشوط الثاني لفريقه عن طريق جملة فنية داخل منطقة الجزاء مع أشرف بن شرقي من خلال تمريرات سريعة بينهما حتى سكنت شباك عواد.

وعاد يوسف أوباما من جديد ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.