أيمن أشرف: هناك مشكلة وحيدة في اللعب كـ"مساك".. ويجب نبذ التعصب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أيمن أشرف، لاعب فريق النادي الأهلي، إنه يلعب منذ 3 سنوات بمركز "المساك" ولايوجد لديه مشكلة في ذلك وسبق وأن تم نوظيفه به في بعض المباريات خلال تواجده مع فريق سموحة.

وأضاف أشرف، خلال حلوله ضيفاً بالحلقة الثالثة من برنامج "الدربي" بإنتاج WE:"هذه السنة الرابعة لي ولعبت وأنا صغير كمساك ثم كظهير أيسر ولعبت مع سموحة لعبت مباراة أو اثنين كمساك ولكن هناك أربعة مواسم كمساك وأوقات قليلة كظهير أيسر".

وأضاف لاعب الأهلي:"طبيعة المركز محتلفة فكنت مساك قل معدل الجري بالنسبة لك ولكنه مركز حساس قد تكون نجم المباراة وكرة في الدقيقة 90 (تقلش) بهدف في مرماك عكس المهاجم قد يكون أسوأ لاعب خلال المباراة وفي الدقيقة 90 يُسجل هدف الفوز ويكون نجم المباراة".

وأتم أشرف حديثه بالتطرق لعلاقة لاعبي الأهلي والزمالك، بقوله:"جميعنا زملاء ونلعب سوياً في منتخب مصر وعقب المباريات نصافح بعض ولابد أن يكون الجمهور كذلك لا نريد تعصباً".