مصدر لمصراوي: مجلس الأهلي يناقش 5 بنود في اجتماع الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إجتماعًا غدًا الأحد، بالمقر الرئيسي في الجزيرة من أجل مناقشة خمسة بنود مدرجة على جدول الأعمال.

وسيكون اجتماع الأحد استكمالاً لجلسة الأسبوع الماضي، حيث من المقرر أن يشهد اجتماع الغد ظهور مهند مجدي والذي تغيب عن الاجتماع الأخير.

وأفاد مصدر لـ"الخليج 365"، أن مجلس الأهلي سيناقش اعتماد قرار رئيس النادي والمفوض بالإشراف على كرة القدم أمور الفريق بشأن السفر إلى السودان من أجل مواجهة المريخ السوداني.

وكانت إدارة الأهلي استقرت يوم الخميس الماضي على تولي خالد الدرندلي أمور رئاسة البعثة والتي ستغادر يوم 31 من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد فريق المريخ بالسودان في الثالث من أبريل المقبل ضمن حسابات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

كما يناقش المجلس بند ثاني وهو الموافقة علي تمديد عقود مديرا مقر بالجزيرة ومدينة نصر ومدير فرع الشيخ زايد ومديرو الأمن لمقري الجزيرة ومدينة مصر وفرع الشيخ زايد ومدير إدارة الخدمات حتي نهاية العام الحالي.

كما يعتمد المجلس في اجتماعه مشروع أهلي أون لاين ستورز وهو البند الثالث في جدول الأعمال، بينما هناك بند رابع يتعلق بملف كامل تقدم به روؤف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي بالنادي حول خطة الموسم المقبل.

كما يناقس المجلس في البند الخامس ملف من سامح علي كامل المستشار الهندسي للنادي حول الموقف النهائي للإنشاءات بمقر الجزيرة ومدينة نصر وفرعي زايد والتجمع الخامس، بجانب تحديد جدول زمني لإفتتاحات تلك الإنشاءات في المرحلة المقبلة.