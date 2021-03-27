اتحاد الكرة الطائرة يؤجل مباراة الزمالك والقناة

ياسر رشاد - القاهرة - أخطرت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة مسؤولي نادي الزمالك رسميًا اليوم بتأجيل مباراة الفريق الأول للكرة الطائرة أمام نظيره القناة ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز .

وجاء تأجيل اللقاء بعدما طلب نادي القناة ذلك بسبب ظهور 4 حالات كورونا بين اللاعبين، بالإضافة إلى إصابة مدرب الفريق .

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري

المصري للكرة الطائرة بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر، في حين يحتل القناة المركز الأخير برصيد 5 نقاط.

ويواصل الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك تدريباته تحت قيادة مديره الفني، محمد اللقاني، استعدادًا لمواجهة سموحة في الجولة الثالثة عشر.