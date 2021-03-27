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اتحاد الكرة الطائرة يؤجل مباراة الزمالك والقناة

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ياسر رشاد - القاهرة -  أخطرت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة مسؤولي نادي الزمالك رسميًا اليوم بتأجيل مباراة الفريق الأول للكرة الطائرة أمام نظيره القناة ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز .

وجاء تأجيل اللقاء بعدما طلب نادي القناة ذلك بسبب ظهور 4 حالات بين اللاعبين، بالإضافة إلى إصابة مدرب الفريق .

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري

المصري للكرة الطائرة بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر، في حين يحتل القناة المركز الأخير برصيد 5 نقاط.

ويواصل الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك تدريباته تحت قيادة مديره الفني، محمد اللقاني، استعدادًا لمواجهة سموحة في الجولة الثالثة عشر.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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