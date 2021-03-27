يد الأهلى مواليد 2004 يفوز ببطولة كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - حصل فريق النادى الأهلى مواليد 2004على بطولة كأس مصر لكرة اليد بعد الفوز في المباراة النهائية للبطولة على فريق مركز شباب الظاهرية بنتيجة 33/27.

ظهر فريق النادى الأهلى بمستوى جيد خلال البطولة واستطاع لاعبوه أن يأكدوا جدارتهم وتفوقهم طوال البطولة.

تشهد بطولة كأس مصر لكرة اليد للشباب كل عام

منافسة قوية بين الفرق المنافسة.من جانبه قال سعد محمد سيد، مدرب الفريق، أن البطولة تحققت بفضل منظومة كرة اليد فى النادى الأهلى التى وفرت كل مايحتاجه الفريق وبدعم كامل من القائمين على الفريق، وعلى رأسهم الكابتن ياسر الرملى ومدير قطاع الناشئين دكتور فوزى فضالي، ودكتور تامرةعادلة، وإداري الفريق كابتن وائل الداجن ومدرب حراس المرمى كابتن مهاب كرم حجازي، وطبيب الفريق الدكتور أحمد أكرم.وتضم قائمة الفريق كلًا من يوسف عصام وهشام السعيد وياسين إيهاب ومصطفى محمد وحسن أحمد عاطف وأحمد محمد نبيل وحسن أحمد عبدالمنعم وأحمد محمود وسعيد حازم وبلال إبراهيم وسيف أمير وبلال أحمد وعلي أيمن وبيجاد حمزة.