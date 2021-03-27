هل ادعى رمضان صبحي الإصابة؟ المنتخب يجيب

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مصدر بجهاز المنتخب الوطني عن كذب الادعاءات التي تحدثت عن تهرب رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز من معسكر المنتخب الوطني الأول لمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، وادعاء الإصابة لعدم التواجد مع الفريق.

المصدر أوضح أن رمضان صبحي كان أحرص اللاعبين على التواجد مع المنتخب في المعسكر الحالي، ولكنه مصاب بالفعل بشد في منشأ العضلة الخلفية ويحتاج 10 أيام للتأهيل والعلاج منذ وقت الإصابة، مشيرا إلى أن طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا

تواصل عقب مباراة نامونجو التنزاني مع الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز قبل عودة البعثة إلى القاهرة، وتم إبلاغه بإصابة الثلاثي رمضان صبحي ومحمد حمدي وأحمد توفيق.شدد المصدر على أن طبيب المنتخب طلب رؤية الثلاثي للكشف عليهم وتحديد موقفهم النهائي بعد إجراء الأشعة والفحوصات الطبية، مشيرا إلى أن رمضان صبحي بعد وصوله من تنزانيا مع بيراميدز بأقل من ساعتين كان مع طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا الذي أجرى الأشعة والكشف الطبي عليه، لرغبة اللاعب الشديدة في التواجد مع المنتخب في المباراتين مع الفراعنة، ولكن الجهاز الطبي تأكد من إصابته وحاجته لتأهيل وعلاج لمدة 10 أيام وبالتالي استحالة لحاقه بمباراتي التصفيات.أضاف بأن أحمد توفيق توجه هو الآخر ظهر إلى الطبيب وأجرى كشفا عليه تبين معه إصابته وحاجته لعشرة أيام هو الآخر، فيما أجرى محمد حمدي أشعة بأحد المراكز الطبية وتم إرسالها ليتأكد معها طبيب المنتخب إصابته وحاجته لتأهيل وعلاج، وبناءً على ذلك تقدم طبيب المنتخب بتقريره لجهاز الفراعنة والكابتن حسام البدري لتأكيد إصابة الثلاثي وعدم قدرته على التواجد بالمعسكر قبل إعلان القائمة النهائية.