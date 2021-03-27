أحمد أشرف يتوج بفضية كأس العالم للخماسي الحديث في انجاز كبير

ياسر رشاد - القاهرة - حقق اللاعب أحمد أشرف الميدالية الفضية في منافسات كأس العالم للخماسي الحديث للرجال والتي تستضيفها مدينة بودابست بالمجر الفترة من 23 الي 28 مارس.
وتوج أشرف بالميدالية الفضية والمركز الثاني بمجموع نقاط 1478 وبفارق الفوتو فينيش عن بطل لاتفيا صاحب المركز الأول ونفس عدد النقاط.
و استطاع اللاعب أحمد الجندي إنهاء المنافسات في المركز الرابع بمجموع نقاط 1458بينما أنهى إسلام حامد المنافسات في المركز السابع بمجموع نقاط 1451، فيما احتل علي الدين سويلم المركز ال 27.
وخاضت مصر بالأمس نهائي فردي السيدات بلاعبتين هما سلمى أيمن والتي جاءت في المركز التاسع باجمالي 1341 نقطة، وأميرة قنديل التي جاءت في المركز الحادي عشر باجمالي1326 نقطة.
الجدير بالذكر أن البعثة المصرية تتكون من علي الدين جمعة عضو مجلس الادارة رئيسا للبعثة، ورؤوف حسام المدير الفني، ومحمد غيث مدرب السلاح، وخالد السنباطي مدرب الفروسية، ويوسف حسن مدرب اللياقة البدنية وتدليك، وهند عيسى لايف كوتش.
واللاعبون هم: اسلام حامد ، احمد اسامة الجندي، احمد اشرف ، علي الدين شريف ” في منافسات الفردي”، بالاضافة الي شريف نظير ” في منافسات الزوجي المختلط”، هايدي عادل، سلمي ايمن، اميرة قنديل، نورين بولس.