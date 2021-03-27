أحمد أشرف يتوج بفضية كأس العالم للخماسي الحديث في انجاز كبير

ياسر رشاد - القاهرة - حقق اللاعب أحمد أشرف الميدالية الفضية في منافسات كأس العالم للخماسي الحديث للرجال والتي تستضيفها مدينة بودابست بالمجر الفترة من 23 الي 28 مارس.

وتوج أشرف بالميدالية الفضية والمركز الثاني بمجموع نقاط 1478 وبفارق الفوتو فينيش عن بطل لاتفيا صاحب المركز الأول ونفس عدد النقاط.

و استطاع اللاعب أحمد الجندي إنهاء المنافسات في المركز الرابع بمجموع نقاط 1458

بينما أنهى إسلام حامد المنافسات في المركز السابع بمجموع نقاط 1451، فيما احتل علي الدين سويلم المركز ال 27.

وخاضت مصر بالأمس نهائي فردي السيدات بلاعبتين هما سلمى أيمن والتي جاءت في المركز التاسع باجمالي 1341 نقطة، وأميرة قنديل التي جاءت في المركز الحادي عشر باجمالي

1326 نقطة.

الجدير بالذكر أن البعثة المصرية تتكون من علي الدين جمعة عضو مجلس الادارة رئيسا للبعثة، ورؤوف حسام المدير الفني، ومحمد غيث مدرب السلاح، وخالد السنباطي مدرب الفروسية، ويوسف حسن مدرب اللياقة البدنية وتدليك، وهند عيسى لايف كوتش.

واللاعبون هم: اسلام حامد ، احمد اسامة الجندي، احمد اشرف ، علي الدين شريف ” في منافسات الفردي”، بالاضافة الي شريف نظير ” في منافسات الزوجي المختلط”، هايدي عادل، سلمي ايمن، اميرة قنديل، نورين بولس.