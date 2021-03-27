عبدالناصر محمد يجهز النجوم بالمباريات الودية

ياسر رشاد - القاهرة - استقر عبدالناصر محمد المدير الفنى لفريق الكرة بنادى النجوم على خوض عدة مباريات ودية خلال الفترة القادمة، وذلك من أجل رفع معدل اللياقة الفنية والبدنية للاعبين وتحفيظهم بعض الجمل التكتيكية التى يرغب فى تنفيذها فى المباريات القادمة خاصة بعدما استعاد الفريق عافيته الكروية عقب تعينه مدربا للفريق خصوصا فى ظل صغر عمر اللاعبين.

وأبدى المدير الفنى للنجوم سعادته بالمتسوى الفنى الذى ظهر عليه لاعبيه خلال مواجه زد فى دورى الدرجة الثانية ثم مباراة الداخلية متصدر المجموعة والذى أوقف زحفه للصعود فى المباراة الماضية، كما

أشاد عبدالناصر محمد بالروح القتالية للاعبين فى المواجهات الماضية والتى كانت سبباً فى خروج الفريق من بنتائج ايجابية امام المنافسين.وأكد عبدالناصرأنه يعمل حاليا على تطوير المستوى الفنى والبدنى للاعبى النجوم وتجهيزهم للمباريات القادمة، خاصة بعدما وضع برنامج اعداد قوى لتجهيز بعض عناصر الخبرة الموجودة فى الفريق تمهيداً للإستفادة بهم خلال المباريات القادمة، وذلك من أجل العودة من جديد إلى مكانه النجوم الطبيعية التى يستحقها بين المنافسين.وأضاف أن الإدارة تعمل على توفير كافة احتياجاته وتتدعمه بشكل كبير من أجل العودة بالفريق إلى مساره الطبيعى والعودة للمنافسة من جديد على تذكرة الصعود إلى دورى الأضواء والشهرة من جديد.وأشار مدرب النجوم إلى أن كريم حسن شحاته مدير الكرة يبذل مجهود كبير لتوفير مناخ مناسب للفريق والجهاز الفنى ويعمل على حل العديد من الملفات الخاصة بالفريق وأنه سعيد بوجوده والعمل معه فى هذه التجربة.وقد أشاد مسؤلى النجوم بالمستوى الطيب الذى ظهر عليه الفريق منذ تولى الجهاز الفنى الحالى قيادة الفريق وهو ما دفعهم إلى ضرف مكافأة اجادة للاعبين عن المباريات الأخيرة لتشجيعهم ورفع الحالة المعنوية لديهم قبل المواجهة القادمة أمام جمهورية شبين والتى ستقام الجمعة القادمة .