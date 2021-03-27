مدرب منتخب المكسيك يلمح لإمكانية مشاركة خيمينيز بأولمبياد طوكيو

ياسر رشاد - القاهرة - قال جيرارد مارتينو المدير الفني لمنتخب المكسيك بأن خيمينيز نجم فريق ولفرهامبتون الإنجليزي يستطيع المشاركة في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل، مشيرًا إلى أن حالته جيدة.

وواصل مارتينو في تصريحات أبرزتها صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، بأن خيمينيز في حالة جيدة ويتدرب بشكل طبيعي، بعيدًا عن عدم احتكاكه مع اللاعبين".

وتابع:" نجعله يتدرب بشكل منفصل

مع أحد طاقم التدريب عندما يكون هناك احتكاك جسدي".وأضاف مارتينو:" نحن نلتزم بالبروتوكولات التي قدمها لنا فريق وولفرهامبتون، لم يبدأ بعد في التدريبات على الاحتكاك في ناديه".وواصل:" نحن نراقبه طبيًا ويتدرب على أرضية الملعب ، بالتأكيد نستجيب لما يريده فريقه في تدريباته".وتابع قائلًا:" "نحن بحاجة لمعرفة متى سيقرر ناديه أن يلعب ، عندما يحصل على الضوء الأخضر من الأطباء بشكل نهائي، إذا لم يستأنف اللعب في نهاية الموسم ستكون فرصه قليلة للمشاركة في طوكيو".واختتم حديثه: "لكن بالطبع كل هذا يتوقف على ما سيحدث في وولفرهامبتون في الخمسين يومًا القادمة".ويتعافى خيمينيز بالفعل من إصابة على مستوى الجمجمة تعرض لها خلال العام الماضي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.