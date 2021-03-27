منتخب روسيا يفوز على سلوفينيا ويقترب من التأهل للمونديال

ياسر رشاد - القاهرة - اقترب منتخب روسيا لكرة القدم خطوة أخرى من للمونديال بعدما نجح في تحقيق الفوز على ضيفه منتخب سلوفينيا بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم، والمقامة بقطر العام المقبل.

تقدم أرتيم دزيوبا بهدف للدب

الروسي في الدقيقة 26 قبل أن يعاود التسجيل بالهدف الثاني له ولبلاده في الدقيقة 35، بينما سجل جوسيب إيليشيش الهدف الوحيدفي الدقيقة 36.

وعزز منتخب روسيا صدارته للمجموعة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لـكأس العالم 2022 بقطر، إذ رفع المنتخب الروسي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة حققها من الفوز في مبارتين متتاليتين متفوقًا ليتفوق على منتخب سلوفينيا صاحب المركز الثاني بفارق 3 نقاط.

كان منتخب روسيا قد حقق الفوز على مضيفه منتخب مالطا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الأولى الأربعاء الماضي ، في حين فاز منتخب سلوفينيا في المباراة الماضية على كورواتيا بهدف نظيف، وتحتل سلوفاكيا وقبرص المركز الثالث والرابع بنقطة واحدة.