صور.. المنيا وبني سويف يتعادلان بهدفين لكل منهما

ياسر رشاد - القاهرة - تعادل فريقي المنيا وبني سويف لكرة القدم بهدفين لكل منهما، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر بالقسم الثاني، ليحصد كل فريق نقطة وحيدة.

وكان قد تقدم لفريق المنيا المهاجم محمد سماره ، بالدقيقة ١٣ من الشوط الأول ، وإضاعة الفريق

عدةفرص، بينما اضاع لاعبو بني سويف ، ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط، وفي الشوط الثاني ، عزز فريق المنيا تقدمه بهدف ثاني عن طريق سماره بالدقيقة 50 ، ليتعادل بعدها بمنتصف الشوط احمد عويس لبني سويف .

ثم يحتسب حكم المباراة ، ضربة جزاء ثانية لفريق بني سويف قبل ثواني من نهاية المباراة ، ويسجلها اللاعب معتز محروس ، وعقب تعادل اليوم ، يرفع المنيا رصيده إلى 36 نقطة ب، فارق 5 نقاط عن الشرقية للدخان ، المتصدر برصيد 41 نقطة .