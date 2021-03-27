دقيقه حداد علي ضحايا قطار الصعيد في بداية مران المنتخب الاولمبي

ياسر رشاد - القاهرة - حرص شوقي غريب المدير الفني وجهازه المعاون وجميع اللاعبين علي الوقوف دقيقه حداد وقراءة الفاتحه علي ارواح ضحايا قطار الصعيد امس في بداية مران الفريق اليوم علي الملعب الفرعي باستاد القاهرة.

وكان الفريق قد استأنف تدريباته بعد

الحصول علي راحه امس الجمعه وتم تقسيم المران علي ثلاث فقرات الاولي للاعداد البدني والثانيه للجمل التكتيكيه واختتمه بتقسيمه في منتصف الملعب .

وجدد المدير الفني حديثه مع اللاعبين

مع اللاعبين علي اهميه الالتزام يتعليمات ناديه والجهاز الفني لقريقه من اجل المشاركه الفعاله التي تضمن للاعب فورمة المباريات.

واكد المدير الفني علي قيام الجهاز الفني بمتابعة المنتخبات التي تاهلت للدوره الاولمبيه بما فيها تصفيات امريكا الشماليه التي تقام حاليا ويتأهل منها فريقين لاكتمال عقد المنتخبات المشاركة .