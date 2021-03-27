مشاهدة مباراة منتخب هولندا ومنتخب لاتفيا في بث مباشر اليوم تصفيات كأس العالم 2022

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة منتخب هولندا ومنتخب لاتفيا في أهم مباريات اليوم السبت 27-3-2021، ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022.

تم تقسيم المنتخبات المشاركة في تصفيات قارة أوروبا إلى عشر مجموعات، أول أربع مجموعات تضم 5 منتخبات، أما الست مجموعات الباقية تضم 6 منتخباب، ويتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة إلى كأس العالم مباشرة، ويخوض صاحب المركز الثاني مباراة الملحق.

ويلعب منتخب هولندا ومنتخب لاتفيا لحساب المجموعة السابعة والتي تضم منتخبات، “النرويج، الجبل الأسود، تركيا وجبل طارق”.

ويستقبل المنتخب الهولندي نظيره المنتخب اللاتفي على ملعب “يوهان كرويف أرينا”، بمدينة أمستردام، وعينه على تحقيق الانتصار من أجل تعويض انتكاسة الجولة الأولى بعد خسارته أمام منتخب “تركيا” بأربعة أهداف مقابل هدفين.

في المقابل، تعرض منتخب لاتفيا هو الآخر للخسارة في الجولة الأولى أمام منتخب “الجبل الأسود” بنتيجة (2-1)، وسيسعى إلى الخروج بنقطة واحدة على الأقل من مباراة اليوم أمام المنتخب الهولندي.

وينقل بث مباشر مباراة منتخب هولندا ومنتخب لاتفيا على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي “حسن العيدروس”، كما ينقل على قناة سبورت تي في 1 البرتغالية.

ويدير لقاء المنتخب الهولندي والمنتخب اللاتفي، الحكمة الفرنسية “ستيفاني فرابرت”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية

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منتخب هولندا – لاتفيا

ملعب يوهان كرويف أرينا

تصفيات كأس العالم 2022 – أوروبا (الجولة الثانية)

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