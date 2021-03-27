يستقبل منتخب المغرب نطيره المنتخب البوروندي مساء يوم الثلاثاء المقبل والموافق 30 مارس 2021، بالجولة السادسة فى ختام دور المجموعات من تصفيات كأس امم افريقيا، وذلك على “المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله” بالرباط.

يتواجد منتخب المغرب ومنتخب بوروندي فى المجموعة الخامسة، والتي تضم منتخبات، “جمهورية إفريقيا الوسطى، وموريتانيا “، ويتأهل الى نهائيات كأس أمم أفريقيا التي ستقام في الكاميرون هذا العام 2021، صاحب المركز الأول والثاني من كل المجموعات.

يدخل المنتخب المغربي اللقاء فى صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021 برصيد 11 نقطة متفوقًا على موريتانيا الثانية بـ 5 نقاط واضحة قبل جولة واحدة من نهاية هذه التصفيات.

كان المنتخب المغربي قد أكتفي بنقطة وحيدة من مواجهته أمام مضيفه المنتخب الموريتاني في ختام مباريات الجولة الماضية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، ليحقق تأهلاً مريحًا إلى البطولة المقرر إقامتها في الكاميرون العام المقبل.

على الناحية الآخري يدخل منتخب بوروندي المباراة فى المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط، وسيسعي الى تحقيق الفوز أمام المنتخب المغربي للوصول الى النقطة الثامنة على أمل تعثر منتخب موريتانيا أمام متذيل المجموعة منتخب أفريقيا الوسطي وخطف بطاقة التأهل.

موعد مباراة منتخب المغرب ومنتخب بوروندي فى تصفيات كأس امم افريقيا والقنوات الناقلة

سيحين موعد مباراة منتخب المغرب ومنتخب بوروندي مساء يوم الثلاثاء المقبل فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة منتخب المغرب ومنتخب بوروندي على قناة بي إن سبورت 4 بصوت المعلق الرياضي المغربي “جواد بدة”، كما تنقل ايضا على قناة بي إن سبورتس الفرنسية 1، وقناة بي إن سبورتس كونكت.

يذكر ان مباراة منتخب المغرب ومنتخب بوروندي فى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا قد انتهت بفوز أسود الأطلس بثلاثية نظيفة، فى اللقاء الذي جمعهم يوم 19-11-2019 على ملعب برنس لوي رواجاسور ستاديوم.