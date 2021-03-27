صفقات الأهلي | بواليا ومروان محسن تحت تهديد حسام حسن

يواجه ثنائي هجوم الأهلي “والتر بواليا ومروان محسن” تهديدًا حقيقيًا بالرحيل عن صفوف الفريق فور فتح الميركاتو الصيفي 2021، أو بالجلوس الدئم على دكة البدلاء، إذا فشلا في تسجيل كمًا جيدًا من الأهداف للفريق خلال النصف الثاني من الموسم الحالي 2021/2020.

وتُفكر إدارة النادي الأهلي في تدعيم خط الهجوم بالتعاقد مع الهداف الحالي للدوري المصري ونجم نادي سموحة “حسام حسن” على أمل رفع الحصيلة التهديفية في الموسم المقبل 2022/2021.

وأنصتت إدارة الأهلي إلى المدير الفني بيتسو موسيماني في أمر التعاقد مع الكونجولي والتر بواليا من الجونة خلال الميركاتو الشتوي الماضي، غير أن اللاعب عجز عن هز شباك الخصوم بصفة مستمرة، لتواصل الصحف المحلية حديثها عن إمكانية ضم مهاجم جديد.

وتأمل لجنة الكرة في الأهلي ومدير التعاقدات “أمير توفيق” في انتهاء الجفاف الهجومي من الآن وحتى نهاية الموسم، وتسجيل والتر بواليا أو مروان محسن للأهداف بثبات، لتجنب انفاق المزيد من الأموال على خط الهجوم وتوفير ميزانية التعاقدات الجديدة لمراكز أخرى بحاجة أكبر للدعم.

وتؤكد مصادر صحفية أن الأهلي لن يفوت فرصة التعاقد مع مهاجم سموحة “حسام حسن” الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ 29 نهاية شهر مايو المقبل، في حال تواصل العقم التهديفي فيما تبقى من مباريات هذا الموسم.

واستطاع حسام حسن تسجيل 8 أهداف في الدوري المصري هذا الموسم من 12 مباراة، كما سجل 10 أهداف في 31 مباراة بالموسم الماضي، ليُتوج نفسه كأفضل مهاجم مصري خلال عام 2020.

ولم يحقق عناصر خط هجوم الأهلي خلال آخر 20 مباراة نفس الأرقام التي حققها حسام حسن مع سموحة، حيث سجل ما مجموعه 10 أهداف في 16 مباراة ما بين الموسم الماضي والموسم الحالي، الأمر الذي دفع المدير الفني لمنتخب مصر “حسام البدري” نحو ضمه لتشكيلة الفراعنة للمشاركة في آخر مباراتين للبلاد في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 أمام كينيا وجزر القمر.

وما زاد من حدة التكهنات حول إمكانية رحيل حسام حسن إلى الأهلي في أقرب فرصة ممكنة، استقبال رئيس نادي سموحة “فرج عامر” لرئيس الاهلي محمود الخطيب في مقر النادي الأسبوع الماضي.

ونشرت صحيفة اليوم السابع اخبار عن قرب تعاقد الاهلي مع حسام حسن، قائلة “الصفقة قد تحدث في ظل حالة عدم الرضا على مستوى هجوم الفريق، وإن كان محمد شريف يقدم مستوى أفضل بكثير من مروان محسن وبواليا، أما صلاح محسن فالاصابات تعطل مسيرته كما أنه بحاجة لاكتساب المزيد من الخبرات”.

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