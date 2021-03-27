يختتم منتخب مصر مشواره فى تصفيات كأس أمم أفريقيا عندما يستقبل منتخب جزر القمر يوم الاثنين المقبل الموافق 29 مارس 2021، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، على ستاد القاهرة الدولي، بإداراة من الحكم المالي “بوبو تراوري”.

يتواجد منتخب مصر، وجزر القمر فى المجموعة السابعة والتي تضم منتخبات، “كينيا، وتوجو”، ويتأهل الى نهائيات كأس أمم أفريقيا التي ستقام في الكاميرون هذا العام 2021، أصحاب المراكز الأولى والثانية في المجموعات.

يدخل المنتخب المصري اللقاء فى صدارة المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، جمعهم من 5 مباريات، حقق الفوز فى مبارتين، وتعادل فى 3 مباريات، ويتفوق على ضيفه منتخب جزر القمر بفارق الاهداف، وسيسعي الفراعنة الى تحقيق الفوز لفض الاشتباك والتأهل كأول المجموعة.

وأفلت منتخب مصر من الخسارة فى نيروبي وذلك بعد تعادله بنتيجة 1-1 مع نظيره منتخب كينيا فى الجولة الماضية، وحجز الفراعنة بطاقة الصعود الى كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع العام المقبل معززاً رقمه القياسي فى المشاركة بالبطولة القارية الى المرة الـ25 فى تاريخه.

فى المقابل تعادل منتخب جزر القمر فى الجولة الماضية على ملعبه أمام منتخب توجو بدون أهداف، وسيسعي للخروج من ستاد القاهرة الدولي بنتيجة إيجابية حيث ضمن تأهله الى نهائيات البطولة القارية فى الكاميرون.

موعد مباراة منتخب مصر ومنتخب جزر القمر فى تصفيات كأس امم افريقيا والقنوات الناقلة

سيحين موعد مباراة منتخب مصر ومنتخب جزر القمر يوم الاثنين المقبل فى تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة منتخب مصر ومنتخب جزر القمر على قناة بي إن سبورت 4 بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس الفرنسية 1، وقناة بي إن سبورتس كونكت، وتنقل ايضا المباراة على قناة أون سبورت صاحبة حقوق النقل على البث الأرضي فقط.

جدير بالذكر ان مباراة منتخب مصر ومنتخب جزر القمر بالجولة الثانية من التصفيات قد أنتهت بالتعادل السلبي، فى اللقاء الذي أفيم يوم 18-11-2019، على ملعب “سيد محمد شيخ” في موروني عاصمة جزر القمر.