قرار جديد يصدم رئيس النصر السعودي المقال “صفوان السويكت”

كشفت مصادر مقربة من النصر السعودي أن رئيس النادي السابق، صفوان السويكت، قد يواجه قرار جديد عقب الإطاحة به من رئاسة النادي العاصمي، وحل مجلس إدارته.

وأوضحت أن قرار تعيين صفوان السويكت، رئيسًا لشركة النصر الاستثمارية، جاء قبل “عزله” من منصبه، بأيام قليلة، لافتة إلى أنه بعد عزل السويكت، من رئاسة النصر السعودي، قد يتم أيضًا إصدار قرار جديد، بالإطاحه به من الشركة الاستثمارية.

وكانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت حل مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت؛ بعد اكتشاف تجاوزات إدارية وقانونية ومالية ضخمة، وتم تكليف عبدالله الدخيل، المدير التنفيذي بالنصر، لرئاسة مجلس إدارة النادي، لحين انتخاب رئيس جديد، يوم 1 أبريل القادم.

من الأقرب لرئاسة النصر السعودي؟

وتقدم مسلي آل معمر وغانم بن مذيكر المطيري بأوراق ترشحهما على منصب رئيس نادي النصر السعودي، بعد حل مجلس الإدارة السابق برئاسة صفوان السويكت.

وكان باب التقدم لرئاسة النصر السعودي قد تم إغلاقه أمس الجمعة، ويجد مسلي آل معمر تأييد كبير من أعضاء شرف النصر “الذهبيين”، بالإضافة إلى عدد كبير من الجماهير النصراوية.

وكشفت مصادر أنه سيتم ملاحقة رئيس النصر السعودي السابق، صفوان السويكت، ومجلس الإدارة قانونيا، إذا ثبت وجود أي هدر مالي، وأشارت إلى أن حل مجلس الإدارة لا يعني إبراء الذمة المالية.

وستشكل وزارة الرياضة لجنة لحصر ديون والتزامات النصر، لكنها لن تدفع أي مستحقات مالية تخص النادي، مع منع السويكت من الترشح لرئاسة النادي لفترة جديدة.

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