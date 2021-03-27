الميركاتو الصيفي 2021 | الاهلي يكثف مفاوضاته مع جناح طلائع الجيش

يكثف مدير تعاقدات النادي الاهلي “أمير توفيق” مفاوضاته مع جناح نادي طلائع الجيش “أحمد سمير” هذه الأيام، تمهيدًا لضمه عند فتح الميركاتو الصيفي 2021.

وأكدت مصادر صحفية مطلعة أن أحمد سمير أحد أهم اللاعبين المطلوب التعاقد معهم في الاهلي خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بهدف تدعيم الجهة اليمنى التي اهتز مستواها بتراجع وتذبذب مستوي الجناح الدولي المصري السابق “حسين الشحات” منذ نهاية العام الماضي.

ويقدم أحمد سمير عروضًا متميزة رفقة فريق طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم نالت استحسان الإدارة الفنية للنادي الاهلي وعدة أندية.

وسجل صاحب الـ 26 عامًا سبعة أهداف في 15 مباراة بمنافسات الدوري المصري، من بينهم 5 ركلات جزاء، وهدف في مرمى الاهلي بمباراة الجولة 14 التي أقيمت نهاية شهر فبراير الماضي، بالاضافة إلى هدف أمام أسوان في الجولة الثانية.

وقالت صحيفة اليوم السابع “ما زال أحمد سمير واحدًا من أهم اللاعبين المطلوبين في الاهلي الموسم المقبل. الجهاز الفني للاهلي أبدى اعجابه بالمستوى الذي قدمه، ومن المقرر أن يكثف مسؤولو النادي التفاوض مع الطلائع لاتمام الصفقة”.

وبدأ أحمد سمير مسيرته الكروية بين صفوف نادي الدخلية عام 2012، حيث لعب 9 مباريات في الدوري المصري، وسجل هدفين أمام الإنتاج الحربي والزمالك، ليتم اختياره للعب مع منتخب مصر في كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا.

وشارك اللاعب كأساسي في مباراتي المنتخب المصري للشباب أمام تشيلي وإنجلترا، ولعب كبديل أمام المنتخب العراقي، لكن مصر لم تحقق سوى انتصار يتيم على المنتخب الانجليزي 2/صفر لتودع من الدور الأول.

وانتقل بعدها أحمد سمير إلى الزمالك بصيف 2014 ليدافع عن ألوان الفارس الأبيض في 22 مباراة بالدوري المحلي سجل خلالهم 3 أهداف، ثم أعير إلى ناديي الإسماعيلي والمصري البورسعيدي، وانتقل في 2017 لوادي دجلة وأعير منه إلى الاتحاد السكندري، وفي صيف 2018 انضم لصفوف طلائع الجيش ليسجل له 16 هدفًا في 77 مباراة بالدوري المحلي.

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