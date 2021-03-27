رئيس النصر “المُنتظر” صاحب مواقف “عدائية” من الهلال!

تقدم مسلي آل معمر وغانم بن مذيكر المطيري بأوراق ترشحهما على منصب رئيس نادي النصر السعودي، بعد حل مجلس الإدارة السابق برئاسة صفوان السويكت.

وكان باب التقدم قد تم إغلاقه أمس الجمعة، ويجد مسلي آل معمر تأييد كبير من أعضاء شرف النصر “الذهبيين”، بالإضافة إلى عدد كبير من الجماهير النصراوية.

وكان مسلي آل معمر قد شغل منصب رئيس الرابطة المحترفة، في الفترة من 2018 إلى 2020، وحينها تعرض لانتقادات قوية من جماهير نادي الهلال.

رئيس النصر المنتظر.. لماذا تهاجمه جماهير الهلال؟

وأوضحت جماهير الهلال عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن مسلي آل معمر سخر في أحد مقالاته، عندما كان لا يزال كاتبًا صحفيًا، من احتراف الأسطورة سامي الجابر، في إنجلترا.

كما قام رئيس النصر “المنتظر” بانتقاد تحول المنتخب السعودي، إلى ما اسماه منتخب الهلال، في عهد المدرب السابق ناصر الجوهر.

وترى جماهير الهلال أن مسلي آل معمر ظلم ناديها في موسم 2019 ـ 2020، حيث قام خلال فترة رئاسته لرابطة الدوري بوضع جدول مضغوط للفريق الهلالي بعد التتويج بدوري أبطال آسيا مباشرة.

تابع آخر أخبار النصر اسعودي مع الخليج 365 في جميع البطولات “الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا وكأس ملك السعودية” اضغط هنا