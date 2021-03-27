يستضيف منتخب الجزائر نظيره منتخب بوتسوانا يوم الاثنين القادم الموافق 29 مارس 2021، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات فى تصفيات كأس امم افريقيا، على ملعب مصطفي تشاكر بمدينة البليده الجزائرية.

يتواجد منتخب الجزائر، وبوتسوانا فى المجموعة الثامنة والتي تضم منتخبات، “زيمبابوي، وزامبيا”، ويتأهل الى نهائيات كأس أمم أفريقيا التي ستقام في الكاميرون هذا العام 2021، أصحاب المراكز الأولى والثانية في المجموعات.

وتأهل المنتخب الجزائري إلى نهائيات كأس الامم الافريقية، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 11 نقطة رغم التعادل فى الجولة الماضية أمام منتخب زامبيا بنتيجة 3-3.

على الجانب الآخر يتواجد منتخب بوتسوانا في المركز الثالث فى جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، بعد الهزيمة من منتخب زيمبابوي بهدف دون رد ليصعد الأخير إلى كأس الأمم كوصيف للمجموعة برصيد 8 نقاط.

موعد مباراة منتخب الجزائر ومنتخب بوتسوانا فى تصفيات كأس امم افريقيا والقنوات الناقلة