وكيل عبد الرحمن غريب يُثير اهتمام جمهور الهلال السعودي

يُعتبر لاعب النادي الاهلي السعودي، عبدالرحمن غريب، من أهم الأسماء المميزة خلال الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقد طالبت جماهير نادي الهلال بضرورة التعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف وكيل اللاعب، عبدالله الظفيري، أنه تلقى العديد من الرسائل التي تطالبه بانتقال غريب إلى الهلال، وقال من خلال حسابه الشخصي على موقع “سناب شات”: “تعددت السنابات.. والطلب واحد”، مرفقًا مع تدوينته صورة لبعض مُطالبات جماهير الهلال، بنقل اللاعب الشاب، إلى قلعة الزعيم، في الموسم الرياضي الجديد.

وتنوي إدارة الهلال إبرام عدد من الصفقات القوية خلال الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل تدعيم صفوف الفريق وضخ دماء جديدة في الكتيبة الزرقاء.

من هو هدف الهلال؟

عبدالرحمن غريب هو من أبناء الاهلي، وقد تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم، في عام 2018.

اللاعب المطلوب في الهلال يبلغ من العمر 24 عامًا، وقد لعب مع الاهلي 74 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، سجل خلالها 10 أهداف، وصنع 9 آخرين.

وفي الموسم الرياضي الحالي 2020-2021، تألق عبدالرحمن غريب بشدة، حيث سجل 5 أهداف، وصنع 4 آخرين، خلال 21 مباراة رسمية.

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