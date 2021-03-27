شكرا لقرائتكم خبر عن عمر آل علي يُدير مباراة اليابان ومنغوليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حكم الإمارات الدولي عمر آل علي لإدارة مباراة منتخبي اليابان ومنغوليا التي تقام يوم 30 مارس/آذار الجاري على ملعب استاد فوكودا دينشي في مدينة شيبا اليابانية ضمن مباريات المجموعة السادسة للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، ويضم طاقم التحكيم جاسم عبدالله "مساعد أول" وسبت عبيد "مساعد ثان".

وكان الاتحاد القاري قد عين أحمد يعقوب المسؤول الفني للمٌقيّمين والمحاضرين في إدارة الحكام في اتحاد الكرة مقيماً لطاقم تحكيم مباراة منتخبي طاجيكستان مع منتخب منغوليا، التي جرت في العاصمة الطاجيكية دوشانبي ضمن مباريات المجموعة السادسة للتصفيات المشتركة.

من جهته، يُغادر الحكم الدولي سلطان محمد صالح إلى العاصمة البحرينية المنامة لإدارة المباراة الدولية الودية بين منتخبي البحرين والأردن التي ستلعب يوم الثلاثاء، وذلك بناء على طلب من الاتحاد البحريني لكرة القدم بتعيين حكم إماراتي دولي لإدارة المباراة في إطار التعاون المشترك بين الاتحادين الشقيقين.