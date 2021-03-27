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إصابة مدرب البوسنة بكورونا قبل مباراة فرنسا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال اتحاد البوسنة والهرسك لكرة القدم: إن إيفايلو بيتيف مدرب المنتخب الأول للبلاد، أصيب بفيروس المستجد قبل مباراة فريقه في تصفيات كأس العالم 2022 أمام فرنسا الأربعاء المقبل.

وأضاف الاتحاد عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: جاءت نتيجة فحص بيتيف إيجابية بعد عودة المنتخب من فنلندا يوم الخميس بينما جاءت نتائج جميع اللاعبين وأفراد الطاقم الفني سلبية. حالته جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض.

وبقيادة بيتيف تعادل منتخب البوسنة 2-2 مع نظيره الفنلندي الأربعاء الماضي في مستهل مسيرته ضمن المجموعة الأوروبية الرابعة. وكانت هذه أول مباراة للمدرب البلغاري على رأس الجهاز الفني للبوسنة. وتضم المجموعة الرابعة أيضاً منتخبي أوكرانيا وكازاخستان.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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