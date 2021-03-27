المنتخب يكشف حقيقة هروب رمضان صبحي من مباراتيّ كينيا وجزر القمر

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف المنتخب الوطني حقيقة هروب نجم نادي بيراميدز، رمضان صبحي، من معسكر المنتخب الأول استعداداً لمباراتيّ كينيا وجزر القمر، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر بجهاز المنتخب الوطني نفيه للإدعاءات التي تحدثت عن تهرب رمضان صبحي من معسكر المنتخب لمباراتي كينيا وجزر القمر، وإدعاء الإصابة لعدم التواجد مع الفريق.

وأوضح المصدر أن رمضان صبحي كان أحرص اللاعبين على التواجد مع المنتخب في المعسكر الحالي، ولكنه مصاب بالفعل بشد في منشأ العضلة الخلفية ويحتاج 10 أيام للتأهيل والعلاج منذ وقت الإصابة.

وأشار المصدر إلى أن طبيب المنتخب، الدكتور محمد أبو العلا، تواصل عقب مباراة نامونجو التنزاني مع الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز قبل عودة البعثة إلى القاهرة، وتم إبلاغه بإصابة الثلاثي رمضان صبحي ومحمد حمدي وأحمد توفيق.

وأكد المصدر أن طبيب المنتخب طلب رؤية الثلاثي للكشف عليهم وتحديد موقفهم النهائي بعد إجراء الأشعة والفحوصات الطبية، لافتاً إلى أن رمضان صبحي بعد وصوله من تنزانيا مع بيراميدز بأقل من ساعتين كان مع طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا الذي أجرى الأشعة والكشف الطبي عليه، لرغبة اللاعب الشديدة في التواجد مع المنتخب في المباراتين مع الفراعنة، ولكن الجهاز الطبي تأكد من إصابته وحاجته لتأهيل وعلاج لمدة 10 أيام وبالتالي استحالة لحاقه بمباراتي التصفيات.

وعن أحمد توفيق، قال المصدر إن اللاعب توجه هو الآخر إلى طبيب المنتخب وأجرى كشفاً عليه، تبين معه إصابته وحاجته لـ 10 أيام.

كما أجرى محمد حمدي أشعة بأحد المراكز الطبية وتم إرسالها ليتأكد معها طبيب المنتخب إصابته وحاجته لتأهيل وعلاج، وبناءً على ذلك تقدم طبيب المنتخب بتقريره لجهاز الفراعنة والمدير الفني حسام البدري، لتأكيد إصابة الثلاثي وعدم قدرته على التواجد بالمعسكر قبل إعلان القائمة النهائية.