شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. غزل المحلة سادس أكثر الفرق مشاركة بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر فريق غزل المحلة فى دورى الأضواء والشهرة بالموسم الحالى من جديد، بعد غياب ثلاثة أعوام منذ هبوطه موسم 2016/2017، ويمتلك الفريق مساندة جماهيرية فى المحلة الكبرى وما يتبعها من قرى، بعدما كان ملعب غزل المحلة مسرحا لاستعراض أبرز الفنون الكروية وإسقاط كبار أندية الدورى.

وبالرغم من غياب صاحب الزى السماوى عن الدورى المصرى الفترات الأخيرة، إلا أنه ما زال يحتفظ بتاريخه المضيء ويحتل المركز السادس كأكثر الأندية مشاركة بالدورى الممتاز برصيد 47 مشاركة و1163 مباراة، قبل المشاركة فى الموسم الجارى.

غزل المحلة زعيم الفلاحين، كما يطلق عليه أنصاره، أحد أشهر فرق الدورى المصرى كونه أحد الفرق القليلة التى سبق وحققت لقب بطولة الدورى المصرى الممتاز عندما نجح فى موسم 72-73 فى حصد اللقب .

وتعد حقبة السبعينيات أفضل فترات فريق غزل المحلة على الإطلاق بعدما نجح فى تحقيق لقب الدورى وحصد المركز الثانى لموسم 75-76 فيما تمكن من تحقيق المركز الثالث فى خمس مناسبات آخرها موسم 92-93 .

غزل المحلة على مدار تاريخه الكروى لم يحالفه التوفيق فى معانقة أقدم البطولات المصرية بطولة كأس مصر بالرغم من حضوره نهائى البطولة العريقة فى 6 مناسبات مكتفيا بالوصافة أعوام 75-79- 86 -93-95 وأخيرا 2001

وصل غزل المحلة إلى مباراة السوبر المصرى عام 2001 وخسرها أمام الزمالك، كما شارك فى البطولة الأفريقية لمرات عديدة، وكذلك دورى أبطال العرب، وأحرج الأهلى والزمالك حتى الموسم 2006/2007، والذى شهد بداية الانهيار.