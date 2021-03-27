شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول العلاقات العامة والإدارى والطباخ يسبقون بعثة بيراميدز للمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر سفر شريف جمال مسئول العلاقات العامة بنادى بيراميدز، ومحمد طاهر النجار إدارى الفريق إلى المغرب قبل يومين من موعد سفر بعثة الفريق استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربى، المقر لها 4 أبريل المقبل، فى السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازبلانكا المغربية.

ويسبق شريف جمال ومحمد طاهر البعثة إلى المغرب لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة باستقبال الفريق، بالترتيب مع السفارة المصرية بالمغرب، والعمل على تذليل كافة العقبات قبل وصول البعثة.

ويرافق الوفد الذى سيسبق بعثة بيراميدز، الطباخ الخاص بالفريق، والذى اعتاد أن يسبق البعثة دائمًا من أجل إنهاء كافة الأمور الخاصة بالطعام قبل أن يصل فريق بيراميدز.

ومن المقرر أن تطير بعثة فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز إلى المغرب، على متن طائرة خاصة وفرتها الإدارة لتذليل كافة العقبات أمام الفريق من أجل الوصول إلى نهائي البطولة واقتناص اللقاب الذى خسره الفريق السماوى فى النسخة الماضية أمام نهضة بركان المغربى بالمباراة النهائية.

ويعتلى فريق بيراميدز ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد تحقيق الفوز فى الجولة الأولى على نكانا الزامبى، ثم الفوز على نامونجو التنزانى، ويأتى الرجاء المغربى فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، ونكانا ونامونجو فى المركزى الثالث والرابع بدون نقاط.

وأخطر الاتحاد الأفريقي كاف، نادى بيراميدز بطاقم الحكام المكلف بإدارة المباراة بالكونفدرالية الأفريقية، حيث سيقودها طاقم تحكيم غيني بقيادة من الحكم أحمد سيكو توريه، ويعاونه المساعد الأول تيري مامادي، والمساعد الثاني عبد الله سيلا، والحكم الرابع عثمان جاكوب كماري.